“Contatti in corso”: Serie A, l’attaccante pronto al clamoroso ritorno

La Salernitana è in grossa difficoltà e la Serie A è appesa ad un filo. Il club campano lavora però ad una grossa sorpresa di calciomercato.

Nella giornata odierna è arrivata l’ennesima brutta notizia per la Salernitana, ma il club campano non si arrende. Il Giudice sportivo ha emesso la sentenza riguardo il match con l’Udinese, 3 a 0 a tavolino per i friulani ed un punto di penalizzazione in Serie A.

Situazione sempre più difficile per la nuova società di Iervolino che, nonostante tutto, sogna l’impresa e crede ancora nelle possibilità di salvarsi. Lo dimostrano le ultime manovre di mercato.

Come riporta Sky Sport la Salernitana ha iniziato i primi contatti con l’ex attaccante di Inter e Sampdoria Eder, giocatore attualmente militante nelle fila del San Paolo.

Salernitana pronta a tutto per la Serie A

Il neo proprietario Iervolino crede alla salvezza e, per questo motivo, ha ingaggiato come direttore sportivo per i prossimi sei mesi Walter Sabatini, uomo navigato e con grande esperienza nel massimo campionato italiano. Sabatini conosce bene Eder e può risultare decisivo nella trattativa.

Il giocatore avrebbe già dato un’importante apertura e sarebbe pronto a tornare in Italia. Eder può essere il colpo della svolta ed un giocatore che porta esperienza all’interessante nuovo progetto campano.