“Sono un ostacolo”: calciomercato Juve, colpo di scena Vlahovic

La Fiorentina di Italiano sta volando in campionato, ma deve fare anche i conti sulle continue offerte per Vlahovic.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Napoli, la Fiorentina ha travolto ieri sera al Franchi il povero Genoa. I viola hanno sconfitto i liguri per 6-0 con le reti di Odriozola, Bonaventura Vlahovic, Torreira e l’insolita doppietta di Biraghi. I gigliati con questo successo si sono riportati al sesto posto.

La Fiorentina è in piena corsa per un posto in Europa, considerando che deve anche recuperare la partita contro l’Udinese. Il match del Franchi dell’Epifania saltò a causa delle tante positività al Covid-19 tra i calciatori bianconeri. Se i gigliati dovessero vincere la gara contro i friulani, staccherebbero in classifica sia la Roma che la Lazio.

In casa viola, dopo tanti anni di sofferenza, si respira finalmente un’aria da alta classifica. La Fiorentina crede tantissimo in una qualificazione europea, tantoché Commisso è stato l’autentico protagonista, al momento, di questa sessione invernale di calciomercato. Il patron della squadra toscana, infatti, ha già preso Ikoné e Piatek.

Super offerta dell’Arsenal per Vlahovic, ma gli agenti sono un ostacolo

Nella Fiorentina si parla anche in mercato in uscita, soprattutto di una presunta cessione di Vlahovic. Secondo quanto riportato da ‘ La Nazione’, l’Arsenal è pronto ad investire ben 70 milioni di euro per strappare il giovane attaccante serbo ad Italiano. La proposta dei ‘Gunners’ sarà formalizzata nelle prossime 48 ore.

L’Arsenal dovrà trattare sia con la Fiorentina che con gli agenti di Vlahovic, che sono un ostacolo all’esito positivo della trattativa. Infatti, l’entourage del centravanti è pronto a chiedere fior di milioni di euro per l’intermediazione di una possile cessione. Sul serbo bisogna sempre ricordare l’interesse sia della Juventus che del Manchester City.