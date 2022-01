Cagliari, arriva Baselli e doppio colpo in attacco: novità a centrocampo

Baselli al Cagliari, un affare ormai praticamente fatto. Il centrocampista è pronto ad abbracciare la nuova realtà rossoblù già nel corso delle prossime ore. Occhi anche alla novità in attacco

Il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per concretizzare l’affare Baselli con il Torino. Come confermato da “Sportitalia”, la trattativa tra i rossoblù e i granata sarebbe ormai in totale stato avanzato e la fumata bianca potrebbe arrivare in maniera immediata.

Baselli, ma non solo: il Cagliari proverà a completare la linea di metà campo con l’arrivo di un altro centrocampista. Un nuovo mediano capace di adattarsi alla perfezione sia in caso di schieramento a tre, sia in caso di passaggio al 4-3-3. Amrabat resta un obiettivo concreto, ma sarà difficile convincere la Fiorentina a dire sì.

Sull’ex Verona resta forte anche l’interesse del Torino, pronto a convincere il giocatore con la carta Juric, suo ex allenatore proprio ai tempi del Verona. Non solo centrocampo, occhio al doppio obiettivo offensivo del Cagliari, pronto a completare il reparto offensivo di Mazzarri già nei prossimi giorni.

Baselli al Cagliari, cosa c’è di vero su Lapadula: i dettagli

Non solo Baselli, come accennato, il Cagliari potrebbe provare a puntare con forte decisione anche su un nuovo centrocampista. Spazio anche al reparto offensivo. Nuove conferme sul possibile assalto a Lapadula. L’attaccante del Benevento, in uscita dal club campano, lascerà i giallorossi nel corso dei prossimi giorni.

Il Cagliari resta alla finestra e osserva interessato. Non solo Lapadula, massima attenzionea anche a Zaza, obiettivi di Mazzarri e possibile nuovo acquisto isolano nella parte finale del mercato. Più lontano Pellegri, ormai pronto a dire sì al Torino.