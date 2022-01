Calciomercato Cagliari, assalto al bomber dell’Inter: si muove Capozucca

Messa a posto la difesa il Cagliari opera nel mercato di gennaio anche in attacco dove a Mazzarri mancano i gol per inseguire la salvezza.

Rivoluzionata la difesa con gli arrivi di Goldaniga e Lovato e l’addio a Godin, il Cagliari cerca rinforzi anche nelle altre zone del campo. E se a centrocampo sembrano ormai prossime alla conclusione le trattative che porteranno in Sardegna Aebischer e Baselli, anche l’attacco necessita di rinforzi per inseguire la salvezza.

Nella prossima sfida di campionato in programma con la Fiorentina, il tecnico Walter Mazzarri potrà disporre in attacco soltanto di Joao Pedro e del giovane Gagliano, appena tornato dal prestito all’Avellino. Quest’ultimo andrà in panchina, mentre il brasiliano sarà affiancato da Pereiro, adattato come seconda punta.

Comprensibile che con così pochi giocatori a disposizione (Pavoletti è squalificato, Farias finito al Benevento dopo la risoluzione consensuale) e con così pochi gol nelle gambe l’obiettivo salvezza rischi di complicarsi non poco. Ecco perché il DS Capozucca correrà ai ripari già nei prossimi giorni.

Calciomercato, il Cagliari cerca i gol per la salvezza

Quali obiettivi potrebbero essere nelle corde dei sardi? Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sono due i principali obiettivi che il club intende inseguire per consegnare a Mazzarri rinforzi anche nel reparto avanzato. Il primo è quello di Federico Bonazzoli, 3 gol in 17 partite alla Salernitana, il secondo quello di Eddie Salcedo, talento italo-colombiano che l’Inter ha prestato allo Spezia.

Si tratta di due talenti che dopo aver fatto parlare molto bene di se a livello giovanile non sono riusciti a imporsi ad alto livello. Una vera e propria scommessa per il Cagliari, che però potrebbe allo stesso tempo sfruttare la loro fame per trovare i gol che mancano per raggiungere la salvezza.