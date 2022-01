Salernitana, Sabatini tenta il colpaccio: contatti per Diego Costa

Walter Sabatini è all’opera per rinforzare la Salernitana: in queste ore il ds sta tentando di convincere lo svincolato Diego Costa a trasferirsi in Campania

“In questo momento non possiamo permetterci il lusso di un progetto. Ho bisogno di calciatori pronti alla guerra: non voglio retrocedere”. Walter Sabatini, nel giorno della sua presentazione, aveva tracciato l’identikit dei calciatori coi quali tenterà la disperata rincorsa a una miracolosa salvezza.

Giocatori d’esperienza, “pochi giovani”, disposti a dare il 110% in campo per un instant team con pochi fronzoli. L’esperto ds, in cerca di “guerrieri”, ne ha identificato uno a cui la garra non è mai mancata: Diego Costa.

Il classe 1988 ha appena rescisso con l’Atletico Mineiro, grazie al quale ha ritrovato continuità in campo. Da agosto a dicembre in Brasile ha totalizzato 19 presenze, con cinque reti e un assist. Il nuovo ds granata ci sta provando, ed è una pista che già seguì ai tempi del Bologna.

Calciomercato Salernitana, pazza idea Diego Costa

A luglio scorso ammise che l’operazione non decollò a causa “della lunga inattività” del ragazzo, “non certo per il suo valore”. Inattività, appunto, conclusasi nei mesi scorsi con l’avventura brasiliana. Non sarà un’operazione semplice, ma i granata ci provano e continuano i contatti per altri profili di esperienza. Il sì di Federico Fazio non arriva (e difficilmente arriverà, a quanto pare), e in queste ore è spuntata anche l’idea Santon.