Tutto pronto per Inter-Empoli, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 21:00 al Meazza.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Inter-Empoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la squadra di Simone Inzaghi ospita i toscani guidati da Aurelio Andreazzoli.

Chi vince si qualifica per i quarti di finale. Un obiettivo che i nerazzurri non hanno intenzione di lasciare per strada. In ogni caso, però, Andreazzoli ha intenzione di fare bella figura e di far proseguire il cammino dei suoi sul doppio fronte. Ad dare il via al match alle ore 21:00 è il fischietto del signor Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Margani. Al VAR, invece, il duo formato da Giua e Vivenzi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Empoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Martinez. ALL.: S. Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Kolarov, Perisic, Barella, Sensi, Calhanoglu, Dzeko, Sanchez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente spiazza tutti

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Asllani, Stulac, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso. ALL.: Andreazzoli. A disposizione: Vicario, Ujkani, Stojanovic, Viti, Bandinelli, Tonelli, Ricci, Zurkowski, Pinamonti, Damiani.