“Sarà addio”: calciomercato Napoli, Spalletti saluta un altro attaccante

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti e il suo Napoli si preparano a salutare un altro attaccante: “Sarà addio”, conferma Alfredo Pedullà

Che questo sarebbe stato un anno di transizione verso una nuova epoca, d’altronde, era già nell’aria. E anche Luciano Spalletti ne era pienamente a conoscenza. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il Napoli sembra pronto a ripartire, con tanti altri azzurri prossimi anche loro ad una partenza.

Mertens, Ghoulam, Ospina e non solo: questi sono solo alcuni dei nomi in scadenza di contratto o, comunque, prossimi ad un addio al Napoli. Nomi che hanno significato una pagina di storia recente per il club azzurro e che, adesso, sono in attesa di conoscere il proprio destino.

Tra questi, però, c’è anche il nome di chi è comparso solo perifericamente nella storia recente del Napoli. Su tutti, quello di Amin Younes.

Napoli, Younes pronto all’addio: sarà risoluzione contrattuale

Arrivato al Napoli nel 2018, Amin Younes ha vissuto stagioni controverse all’ombra del Vesuvio. Prima la fuga in patria, poi il rientro e l’anno positivo con Ancelotti. E ancora, la parentesi all’Eintracht Francoforte e l’ennesima girandola di alti e bassi, sino al suo ritorno in Italia.

Adesso, Younes è di nuovo in Campania, dopo aver terminato la propria esperienza in prestito in Germania. Sul suo futuro pende ancora un grosso punto interrogativo, anche se il giornalista Alfredo Pedullà non ha mostrato dubbi attraverso il proprio sito.

In queste ore l’entourage di Younes – spiega il noto esperto di mercato – sta raggiungendo l’accordo per risolvere il contratto con il Napoli. Ormai non c’era più alcun margine di permanenza per il tedesco, che adesso sarà libero di valutare altre proposte e optare per quella più congeniale alle proprie caratteristiche.