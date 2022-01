Coppa d’Africa, colpo di scena: i giocatori tornano subito, è ufficiale

Arrivano i primi verdetti dalla Coppa d’Africa e la notizia favorisce Milan e Napoli: l’Algeria è stata eliminata dalla kermesse continentale.

La Coppa d’Africa sta entrando nel vivo. La competizione che ha inaugurato l’inizio del 2022 prende forma nelle fasi finali e chiude quella dei gironi. Per l’Italia la notizia più importante riguarda Napoli e Milan, poiché direttamente interessate al destino che ha già segnato il cammino dell’Algeria.

La Nazionale di Bennacer e Ounas è stata eliminata, dopo un girone particolarmente povero di risultati: soltanto un pareggio e due sconfitte. Nessun trionfo contro le concorrenti di Sierra Leone, Costa d’Avorio e Guinea Equatoriale.

Da qui il rientro dei due calciatori di cui sopra in Serie A. Bennacer e Ounas potranno essere subito a disposizione. Secondo le regole attualmente vigenti, non è prevista la quarantena per i calciatori che faranno rientro dall’Africa.

Coppa d’Africa, Algeria eliminata: tornano in Serie A Bennacer e Ounas

Il verdetto era inatteso poiché l’Algeria era considerata tra le Nazionali favorite per la vittoria della competizione, anche perché si tratta dell’attuale detentrice del trofeo. Le squadre eliminate sono Capo Verde ed Etiopia nel gruppo A, Malawi e Zimbabwe nel gruppo B, Comore e Ghana nel gruppo C, Sudan e Guinea Bissau nel gruppo D, Sierra Leone e Algeria nel gruppo E. Si attende invece di definire il gruppo F.

Già agli ottavi di finale sia Camerun e Senegal, per ciò che coinvolge il Napoli con Anguissa e Koulibaly. Proseguono la competizione anche Burkina Faso e Guinea dei gruppi A e B, Marocco e Gabon del C, Nigeria ed Egitto del D con Costa d’Avorio e Guinea Equatoriale dell’E.