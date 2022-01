“L’avete voluto voi…”: Donnarumma, la scelta che spiazza Pochettino

Un nuovo riconoscimento per Gigio Donnarumma, portiere del PSG, che mette ancora una volta Mauricio Pochettino con le spalle al muro.

La domanda che si pongono ormai da alcune settimane i tifosi del PSG riguarda quale dei portieri tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas sarà schierato titolare in occasione del match più importante della stagione, ovvero gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid.

Difficile scegliere dalla prospettiva di Mauricio Pochettino. L’allenatore, fin dall’arrivo del portiere ex Milan e campione d’Europa con la Nazionale italiana, ha comunque portato avanti il sudamericano. La sua indole da grande protagonista e la leadership all’interno dello spogliatoio hanno giocato un ruolo cruciale nelle scelte dell’11 da schierare.

D’altronde Navas è un estremo difensore dall’indiscutibile talento e per tale ragione la prima parte di stagione di Donnarumma in Francia non è stata del tutto semplice.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🏆 Il meglio del calcio, deciso da voi.

Questo è il vostro #TOTY. pic.twitter.com/SOaiOYPCVj — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) January 20, 2022

Donnarumma eletto nel Team Of The Year di Fifa 2022

L’evidenza ha comunque aiutato Donnarumma a superare il periodo difficile, non senza qualche lamentela anche pubblica, e guadagnare maggiore continuità nonché stima e apprezzamento da parte dei tifosi del PSG. I sostenitori del club della capitale non sono gli unici a credere nell’italiano. L’ex Milan è stato eletto portiere dell’anno 2021 in occasione della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. I riconoscimenti non si fermano qui.

LEGGI ANCHE >>> Salernitana, ecco il primo colpo di Sabatini: a breve l’ufficialità

Nell’ambito degli EA Sports, FIFA 2022 per l’Italia ha pubblicato gli 11 facenti parte della squadra dell’anno, Team of The Year. Per la porta è stato scelto proprio Gigio Donnarumma. Gli altri sono Mbappé, Lewandowski e Messi per ciò che riguarda l’attacco; a centrocampo De Bruyne, Kanté e Jorginho; in difesa si chiude con Joao Cancelo, Ruben Dias, Marqhinos e Hakimi. “Il meglio del calcio, deciso da voi”, recita il tweet condiviso dal profilo ufficiale dell’EA Sports FIFA Italy e Pochettino nemmeno stavolta potrà ignorare la realtà del gradimento.