“Trattativa avviata”: Juventus gelata, il PSG lo allontana da Allegri

La Juventus vuole cercare di rinforzare sia l’attacco che il centrocampo, ma un obiettivo potrebbe sfumare nelle prossime ore.

Dopo la vittoria convincente contro la Sampdoria in Coppa Italia, la Juventus è attesa dal super big match di domenica di San Siro contro il Milan di Pioli. I bianconeri dovranno cercare di vincere contro il team meneghino per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.

La squadra di Allegri, infatti, ha un punto di svantaggio dall‘Atalanta quarta, che però ha una gara in meno rispetto alla ‘Vecchia Signora’. La Juventus, sia per questioni economiche che per blasone, non può permettersi di ‘bucare’ la qualifcazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

In casa juventina a tenere banco è anche il calciomercato. Tra le fila bianconere è scoppiato il caso Dybala. La società ha voluto rinviare ogni discorso sul rinnovo a febbraio-marzo ma questa decisione ha fatto arrabbiare l’argentino, che ha mostrato tutto il suo disappunto nella sua non esultanza contro l’Udinese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il PSG si muove per Ndombele del Tottenham

In entrata i bianconeri stanno cercando di rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Tra i nomi accostati per rinforzare la mediana della Juventus c’è anche quello di Tanguy Nodmbele del Tottenham. Il calciatore è stato messo da parte da Antonio Conte e potrebbe lasciare gli ‘Spurs’ già in questi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Barcellona può decimare l’attacco di Allegri

Ndombele è stato offerto sia alla Juventus che alla Roma, ma bisogna registrare anche il forte interesse del PSG. Secondo ‘The Athletic’, infatti, il club parigino vuole riportare in patria il centrocampista con la formula del prestito con un’opzione d’acquisto. Al Tottenham non piace questa formula, però la volonta del giocatore potrebbe risultare determinante per il trasferimento.