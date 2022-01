“Zaniolo mi fa cadere le braccia”: Roma, senti Tancredi Palmeri

Zaniolo continua a non convincere in questo 2021-2022 giallorosso: Roma, senti l’analisi di Tancredi Palmeri in diretta a SerieANewsTV

Pochi alti e tanti bassi, in una stagione dove era atteso come tra le principali colonne della nuova Roma di José Mourinho. E invece, 2021-2022 di Nicolò Zaniolo continua ad essere sfocato e senza scatti da incorniciare.

Il suo rendimento, d’altronde, parla chiaro: in 24 presenze stagionali, solo tre gol e tre assist. E ben sette cartellini gialli (e un rosso) che parlano da soli. Zaniolo è in piena crisi, senza girarci troppo intorno e Mourinho è chiamato a dargli una svegliata.

“Forse sente troppo la pressione dell’essere il wonder-boy della Roma – analizza Tancredi Palmeri in diretta a SerieANewsTV – Nella sua carriera, Mourinho ne ha avuto uno simile, cioè Balotelli. Anche se Mario aveva molto più talento, rispetto a Zaniolo“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Accordo trovato, va via subito”: Donnarumma-Navas, scelta irreversibile

Roma, crisi Zaniolo: “Non so se meriti di essere titolare”, l’analisi dura di Tancredi Palmeri

Di qui, Palmeri prosegue e va dritto al punto: “Da quando è tornato a giocare, l’ho sempre visto essere al di sotto delle sue aspettative. Quest’anno, ogni volta che l’ho visto in campo, Zaniolo mi ha fatto cadere le braccia…”.

Poi il paragone con Moise Kean, suo coetaneo e compagno di Nazionale ai tempi dell’Under 21: “Se da lui, ormai, quasi non mi aspetto più una progressione, da Zaniolo mi aspetto altro. E mi chiedo sempre: ‘Com’è possibile che tu, che sei più dotato degli altri, sbagli sempre decisione?’. Proprio non me lo spiego”.

E la chiosa di Palmeri è tanto dura quanto fotografia del momento difficile di Zaniolo: “Doveva essere una delle due colonne della Roma, il secondo giocatore più importante dopo Lorenzo Pellegrini. E invece, non so nemmeno se Zaniolo si sia meritato di essere titolare, finora”.