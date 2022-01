“Piangeranno tutti…”: Napoli, Mertens non si trattiene

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando del suo futuro a Napoli e del rinnovo del contratto.

Il Napoli a fine stagione perderà il suo capitano. Lorenzo Insigne infatti ha firmato con il Toronto FC e, al termine del campionato, volerà in MSL. Oltre a lui sono diversi i calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza. Alcuni di questi potrebbero seguire il destino di Insigne.

L’idea di De Laurentiis infatti è quella di abbattere il monte ingaggi, partendo proprio dal non rinnovo dei contratti. Uno di questi è quello di Dries Mertens. Il club ha un’opzione sul rinnovo, ma la situazione è ancora in bilico. Certo non per colpa del calciatore che sulla sua permanenza a Napoli ha le idee chiarissime.

“Andare a prendere tanti dollari prima della fine della carriera? Non mi interessa.” ha dichiarato Mertens in una lunga intervista al Corriere dello Sport. “Sono felice a Napoli, ma sono consapevole che ci sono due strade: io vorrei rinnovare, ma deve decidere il club. Quello che è certo è che quando dovrò dire addio al Napoli a casa mia piangeranno tutti.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mertens, la strategia per convincere il Napoli a rinnovare

Mertens, che del Napoli è il miglior marcatore di tutti i tempi, è stato chiaro. Per lui la permanenza al Napoli è la primissima scelta. Bisogna convincere però De Laurentiis. E qui il belga sa come fare. “L’unico modo che ho per il rinnovo è segnare tanto.” ha continuato Mertens. “Così De Laurentiis sarà costretto a tenermi.”

LEGGI ANCHE >>> “Irrompe il Bayern”: Juve, arriva la notizia che gela il piano di Allegri

In caso d’addio però solo parole al miele per Napoli: “Devo comunque essere realista. So che arriverà il giorno in cui il Napoli non avrà più bisogno di me. In quel caso non potrò fare altro che tendere la mano e dire grazie. Ho avuto la possibilità di appartenere a questo mondo e ne ho apprezzato ogni singolo istante.”