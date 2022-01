Le big stregate da Ricci: Inter, Milan e Napoli attendono giugno

Samuele Ricci, il gioiellino di casa Empoli che ha stregato Inter, Milan e Napoli: pista difficile a gennaio, ma a giugno è pronta la fila

Venti presenze, una rete e un assist alla sua prima stagione in Serie A. Samuele Ricci è una delle principali rivelazioni dell’Empoli, a sua volta grande sorpresa di questo campionato. Sul classe 2001 si è scatenato l’interesse delle big italiane, che già da tempo sono sulle sue tracce.

Napoli, Milan e Fiorentina sono estimatrici storiche di Ricci. Soprattutto la società di Aurelio De Laurentiis aveva provato a portarlo all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2020, contando sui rapporti storicamente buoni con l’Empoli.

Dopo due stagioni, adesso, la situazione appare cambiata: alla corsa per Ricci si sono iscritte tutte le big della Serie A, in attesa di tentare l’affondo giusto in estate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma e Juve, c’è un ostacolo per Ndombele. E il PSG può approfittarne

Ricci ha stregato la Serie A: Inter, Milan e Napoli attendono giugno

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il nome di Samuele Ricci si preannuncia ad essere uno dei più caldi per la prossima sessione di mercato. E oltre le sempre presenti Napoli e Milan, anche l’Inter ha iniziato a seguire con molto interesse il giovane scuola Empoli.

Dopotutto, i nerazzurri hanno bisogno di rinforzi a centrocampo. Se il nome di Davide Frattesi resta come quello tra i più graditi alla dirigenza nerazzurra, l’ipotesi Ricci resta in piedi tanto quanto il mediano di proprietà del Sassuolo. Marotta e Ausilio lo stimano e ne seguono con attenzione lo sviluppo.

Intanto, il calciatore prosegue nel suo anno di crescita in Toscana. Al termine della stagione, poi, verranno rimandati tutti i discorsi legati al futuro. L’Empoli sa bene di non poter trattenere tutti i suoi gioielli e, a quel punto, si lavorerà per trovare la soluzione ideale per tutti. Inter, Milan e Napoli sono alla finestra.