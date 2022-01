Tutto pronto per Verona-Bologna, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 20:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Hellas Verona-Bologna, match che apre la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la squadra di Igor Tudor ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Gli scaligeri, fermi al decimo posto in classifica, cercano i tre punti dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo per 4-2. I rossoblù, invece, nelle ultime sei partite hanno conquistato una sola vittoria, uscendo sconfitti in ben cinque occasioni. Tudor si affida al 3-4-2-1 con Simeone centravanti, alle cui spalle agiranno Barak e Caprari. Mihajlovic, invece, prova a dare una sterzata alla stagione con un 5-3-2, i cui terminali d’attacco saranno Orsolini e Sansone. A dare il via alla partita sarà il signor Gariglio di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Lombardo. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Giacomelli e Rossi.

Verona-Bologna, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

BOLOGNA (5-3-2): Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg; Orsolini, Sansone. All.: Mihajlovic.