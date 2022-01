Calciomercato Napoli, scelto l’erede di Insigne: colpaccio in Serie A

Il Napoli ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca del sostituto di Insigne, che andrà via a fine stagione: contatti in corso.

Ancora qualche mese di convivenza, poi a giugno le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno. Il capitano, come ormai noto, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e al termine del campionato si trasferirà al Toronto debuttando così in Mls. Gli azzurri, dal canto loro, già da qualche giorno si sono attivati sul mercato al fine di individuare un suo possibile sostituto.

La scelta, come riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è caduta su Nedim Bajrami autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Per il classe 1999, fin qui, 8 gol e 4 assist in 23 presenze complessive tra Serie A (20) e Coppa Italia (3). Numeri che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi club, tra cui proprio il Napoli.

La lista delle pretendenti è lunga (lo segue pure la Lazio): ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nei prossimi giorni proverà ad intensificare i contatti con la speranza di riuscire a strappare il “sì” della società toscana e bruciare la concorrenza. Bajrami, in particolare, piace molto per la sua capacità di giocare in più posizioni del campo. Inoltre, è anche un rigorista.

La trattativa, in ogni caso, resta complicata: l’Empoli, infatti, vorrebbe rinviare il discorso in estate al fine di creare una vera e propria asta per il trequartista. “Il prezzo lo fa il mercato, è sempre stato così. Squadre interessate a Bajrami ci saranno di certo, ma noi al momento dobbiamo pensare a cose più importanti” le parole rilasciate di recente dal presidente Fabrizio Corsi.

Resta quindi da vedere in che modo evolveranno i contatti tra le parti. L’unica cosa certa è che a giugno il Napoli intende avviare una rivoluzione tecnico-tattica e voltare pagina rispetto al passato: dopo Insigne, potrebbe salutare la compagnia anche Dries Mertens la cui posizione verrà valutata nelle prossime settimane. Intanto il Napoli fa sul serio per Bajrami.