Donnarumma-Navas, la svolta è ufficiale: arriva il comunicato

Donnarumma-Navas, un’altra svolta. Cessione ufficiale in casa Paris Saint Germain. Il comunicato ufficiale del club.

In casa Paris Saint Germain il tema dei portieri è di sicuro uno di quelli più battuti e chiacchierati ormai dall’inizio della stagione. Come potrebbe essere diversamente, considerando che il tecnico Mauricio Pochettino ha a disposizione elementi di assoluto valore per difendere la porta parigina. Tra questi, come noto, anche il nostro Gigio Donnarumma, approdato all’ombra della Tour Eiffel la scorsa estata. Campione d’Europa, contratto sontuoso eppure… non titolare.

Si, perchè la presenza di Keylor Navas nell’organico ha decisamente complicato i piani dell’ex Milan, giunto a Parigi con l’assoluta convinzione di poter ricoprire fin da subito un ruolo da protagonista. Cosi non è stato, e chiaramente si è alzato un polverone mediatico che ormai dura da mesi. Chi è il vero titolare? O meglio, chi sarà il titolare del futuro?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Sergio Rico dice addio: annuncio ufficiale, restano in due

Una concorrenza feroce, che ha di fatto messo alla porta Sergio Rico. Dopo aver rivestito il ruolo di vice Navas, l’estremo difensore farà ritorno in patria dove ad attenderlo c’è il Maiorca. E’ ufficiale, infatti, il suo passaggio alla squadra spagnola. Dunque, alla corte di Pochettino restano ad oggi proprio Donnarumma e Navas.

LEGGI ANCHE >>> Roma, rebus Veretout: ecco fino a quando resterà il centrocampista

Una notizia che ovviamente alimenta ancora di più la discussione, visto che l’alternanza non è stata praticamente sciolta ed anzi si è fatto ulteriormente spazio ad un dualismo che probabilmente durerà fino alla fine della stagione senza un vero vincitore. In attesa dell’estate, per chi capire poi come vorrà muoversi il club.