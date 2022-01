“Affare definito, si chiude”: Juve, lo scossone che infiamma il mercato

La Juventus vuole chiudere in bellezza il calciomercato e lavora a tre trattative distinte in entrata e a due in uscita: Arthur è la chiave

Il calciomercato della Juventus può decollare. I bianconeri vogliono rinforzare la rosa per dare la caccia alla qualificazione in Champions League. Destino che passa dall’intreccio con l’Atalanta, attualmente al quarto posto in classifica.

Dopo anni di vittorie, gli ultimi bocconi amari costringono la formazione di Max Allegri a ripiegare su questo obiettivo. Non raggiungere la partecipazione alla massima competizione internazionale per club infatti sarebbe un grave danno economico per la società bianconera che ha da poco dovuto tamponare alle importanti perdite registrate con un generoso aumento di capitale.

Juventus, due colpi a centrocampo per Max Allegri: Arthur e Ramsey avvicinano Zakaria e Rovella

La dirigenza bianconera sta puntando all-in su Dusan Vlahovic per l’attacco ma le intenzioni della Juventus sono ben più profonde. Perché tra le situazioni da mettere a posto figura anche quella del centrocampo, altro tallone d’Achille della formazione di Massimiliano Allegri.

Negli ultimi decisivi giorni del calciomercato di gennaio, la Juventus potrebbe portare a compimento addirittura quattro operazioni, come dettagliato da ‘TuttoSport’. I bianconeri, infatti, stanno provando a liberarsi di Ramsey e Arthur. Specie per il gallese si trova una soluzione che possa consentire ai bianconeri di reperire risorse economiche generate dal risparmio sull’ingaggio del calciatore.

Per quanto riguarda Arthur invece, il quotidiano torinese svela che l’agente del calciatore Federico Pastorello sta tentando di definire l’intesa con l’Arsenal. I ‘Gunners’ sembrano ora disposti ad accogliere il brasiliano in prestito per 18 mesi.

La Juventus dunque spinge per chiudere pure due operazioni in entrata. La prima riguarda Denis Zakaria, sul quale sembra aver mollato un po’ la presa il Bayern Monaco. I bianconeri vogliono prelevarlo subito dando un indennizzo al Borussia Monchengladbach in modo da anticipare la concorrenza che si creerà a luglio quando il calciatore svizzero sarà libero di firmare per chi vorrà.

Dire addio a Ramsey e Arthur, potrebbe anche rappresentare l’arrivo immediato di Nicolò Rovella, parcheggiato al momento in prestito al Genoa.

Tre operazioni di mercato in entrata in ballo per riaccendere anche l’entusiasmo dei tifosi, un po’ scoraggiati dalle ultime delusioni e dalla sconfitta maturata in Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi.