Calciomercato Roma, l’annuncio di Mourinho che nessuno si aspettava

Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico ha parlato anche di mercato.

Dopo la vittoria sul Lecce in settimana in Coppa Italia, la Roma giocherà domani pomeriggio, ore 18.00, in trasferta contro il sorprendente Empoli dell’ex Andreazzoli. I giallorossi cercheranno di portare a casa i tre punti per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari.

I tifosi capitolini sono un po’ delusi dagli ultimi risultati della loro squadra del cuore, soprattutto per la rocambolesca rimonta subita dalla Juventus all’Olimpico. Mourinho, anche dopo la gara contro il Lecce, ha più volte ribadito la pochezza delle seconde linee che ha a disposizione, destando tante polemiche nell’ambiente giallorosso.

La Roma ha già preso due calciatori in questa sessione invernale di calciomercato: Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Soprattutto l’arrivo del portoghese, che ha lo stesso agente di Mourinho (Jorge Mendes), è stato un gran colpo per il club capitolino. I giallorossi adesso sono concentrati su eventuali cessioni.

Roma, Mourinho: “Non mi aspetto più nulla dal mercato”

Proprio lo stesso Mourinho si è soffermato sul calciomercato nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro l’Empoli: “Mi aspetto ancora qualcosa dal mercato? Vi rispondo di no, ma il calciomercato è ancora aperto. Credo che la rosa che abbiamo adesso a disposizione sia anche quella con cui chiuderemo la stagione”.

Il tecnico portoghese ha poi concluso il suo intervento sul mercato della Roma: “Abbiamo cambiato quattro giocatori che hanno giocato poco con calciatori che hanno disputato più minuti in questa prima parte della stagione. Sergio Olivera e Maitaland-Niles hanno migliorato la rosa. Perez? Non abbiamo bisogno di altre usctite”.