Manca sempre meno all’inizio di Lazio-Atalanta, match delle ore 20:45 della ventitreesimo giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano i bergamaschi di Gian Piero Gasperini.

Il match promette spettacolo visti i ghiotti ed importantissimi punti in palio. La Lazio, infatti, cerca la vittoria per acciuffare la zona Europa. La squadra di Sarri è ferma a quota 35 punti insieme a Fiorentina e Roma. E’ in zona Champions League, attualmente, invece, l’Atalanta. La Dea è ferma al quarto posto in classifica generale a quota 42 punti, a quattro lunghezze dal Napoli di Luciano Spalletti, terzo in elenco. Ad arbitrare il match è il signor Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Trinchieri. Al VAR, invece, il duo formato da Massa e De Meo.

