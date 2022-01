Italia, Balotelli cambia tutto: ecco cosa ha sorpreso Mancini

Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone. L’ultima decisione del CT dell’Italia lascia perplessi i tifosi della Nazionale.

Dal punto di vista mediatico è stata una scelta piuttosto coraggiosa quella di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha sorpreso tutti con la convocazione di Mario Balotelli per il prossimo stage a Coverciano. L’allenatore dell’Italia, fresco di vittoria ad EURO 2020, è chiamato ora ad un arduo compito.

Bisogna battere a tutti i costi Macedonia e Portogallo negli spareggi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Non si può più sbagliare. E fa nulla se per non commettere errori bisogna beccarsi le critiche di molti: per il bene della Nazionale questo ed altro. E, allora, perché non concedere un’ultima chance a Super Mario? A marzo l’attaccante azzurro, ora in forza all’Adana Demirspor, agli ordini di Vincenzo Montella, potrebbe di nuovo indossare la casacca azzurra. A patto, però, che convinca il CT nel prossimo raduno.

Italia, Balotelli convocato per lo stage a Coverciano

Dopo l’assenza di Chiesa, fermo ai box per infortunio, e data la penuria di attaccanti, ci sarà spazio per Joao Pedro e Balo a Coverciano. Entrambi non possono sbagliare, vista la posta in palio. Ma ha davvero fatto bene Mancini a convocare Balotelli? Numeri e statistiche alla mano, l’attaccante del club turco vanta colpi che, in questo momento, pochi attaccanti italiani garantiscono.

Balotelli in Nazionale: le satistiche

Torna in Nazionale Super Mario e lo fa grazie ai numeri della stagione in corso in Super Lig, dove Balotelli vanta ben diciannove presenze in ventitré giornate di campionato. Le diciannove gare a cui ha preso parte, per un totale di 1228 minuti in campo, sono state condite da ben otto gol e tre assist. Un bottino niente male per un calciatore che è finito fuori dai top 5 campionati d’Europa. Tra le altre cose bisogna considerare che un ulteriore gol ed altri due assist sono giunti nelle due gare disputate in Turkiye Kupasi, la coppa di Turchia.

Per sintetizzare, dunque, Balotelli, da inizio stagione ad oggi, ha passato in campo, tra coppa e campionato:

1309 minuti;

Ha messo a segno:

9 gol;

Dal suo piede sono partiti:

5 assist.

Paragonando i suoi numeri a quello degli altri centravanti puri della Nazionale italiana, è chiaro che solo Ciro Immobile abbia fatto meglio in questa stagione. L’attaccante della Lazio, infatti, ha messo a segno 17 gol e 2 assist in 18 presenze totali.