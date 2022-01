“Lui lo sa che…”: Donnarumma, l’ufficialità che infiamma la Costa Rica

In questa stagione più volte c’è stato il dualismo al Psg tra Donnarumma e Navas ed ora arriva un’importante novità per i due portieri.

In estate Gianluigi Donnarumma si è trasferito dal Milan al Psg ed il club parigino ha alternato costantemente il portiere campano e l’esperto portiere costaricano Keylor Navas. Nella prima fase, in particolare, il tecnico Pochettino ha più volte optato per la sicurezza del ‘più anziano’ estremo difensore.

Nelle ultime settimane i due portieri sono (prima l’azzurro e poi il nord americano) risultati positivi al Covid-19 ed anche la loro alternanza è stata cosi modificata. Nelle ultime ore la situazione è però cambiata.

Secondo il portale costaricano Columbia Keylor Navas, dopo una settimana, è risultato negativo al Covid e nella giornata di venerdi si è allenato con i compagni. Il portiere torna cosi in competizione con Donnarumma che sa di avere un nuovo avversario per i prossimi impegni.

Psg, si ferma Mbappè: trema Pochettino

Oltre alla notizia della negatività di Keylor Navas nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per il tecnico argentino ed in generale per tutti i tifosi.

Nel corso di uno degli ultimi allenamenti si è fermato nel Psg Kylian Mbappe. Il calciatore ha un problema agli adduttori e preoccupa non poco in vista del doppio impegno di Champions League che vedrà i francesi impegnati contro il Real Madrid.