Calciomercato, colpo Julian Alvarez: ecco le vere cifre

Il Manchester City è decisamente avanti rispetto al Napoli per tesserare Julian Alvarez del River Plate. È giunta l’offerta formale.

Dopo circa un anno di indiscrezioni, il futuro dell’astro nascente del calcio argentino è vicino a definirsi. Julian Alvarez, 21enne stella del River Plate e della Nazionale albiceleste, ha tutti i crismi del campione, compresa una personalità forte e ben più matura della sua età. È uno dei capolavori tecnici dei Millonarios ed è pronto per compiere il grande salto in Europa.

Non sarà facile per il River sopperire alla sua assenza, ragion per cui tempo addietro al contratto del giocatore è stata apposta una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Tuttavia, con il contratto in scadenza nel dicembre del 2022, gli agenti del giocatore hanno insistito affinché si trovasse una via di mezzo: accettare un’offerta vicina alla richiesta del club, se anche non esattamente corrispondente alla clausola rescissoria.

Il River è disposto a dialogare sulla cifra e infatti l’unica condizione che ha posto alla cessione di Alvarez è che avvenga a giugno, vale a dire quando comincerà la prossima stagione sportiva europea. Trattenerlo ancora sei mesi è fondamentale poiché ciò permetterà a Gallardo di averlo a disposizione per buona parte della stagione e in Copa Libertadores. Un vantaggio anche per l’attaccante, che continuerà a mettersi in mostra e sarà sempre più certo di andare a giocare i Mondiali di Qatar 2022.

Il Manchester City la spunta per Julian Alvarez: la cifra offerta al River Plate

Tra le tante società che hanno fiutato l’affare, da Real Madrid e Bayern Monaco, le due seriamente in corsa nelle ultime settimane sono state Napoli e Manchester City. Entrambe le dirigenze sono andate oltre il semplice sondaggio, avviando contatti concerti con la società argentina. Tuttavia, a presentare l’offerta decisamente più concreta è stato il club inglese.

Secondo le informazioni raccolte da serieanews.com, il City Football Group ha offerto al River Plate 27-28 milioni di dollari. Una cifra non superiore a quella della clausola rescissoria, nonostante le apparenze perché, secondo il regolamento governativo vigente in Argentina, lo stato trattiene sotto forma di tassa il 35% delle entrate in dollari e in euro che avvengono per trasferimenti, compresi quelli di calciatori. La somma totale che incasseranno i Millonarios non è quindi lontana dalla richiesta al netto della società. Le due dirigenze dialogano adesso per la formula: si va verso la decisione di trattenerlo in Argentina fino a giugno per poi entrar a far parte del Manchester City a partire dalla prossima stagione sportiva europea. Non mancherebbe troppo alla chiusura così del trasferimento più chiacchierato oltreoceano.