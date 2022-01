Calciomercato, il Napoli affonda il colpo per Alvarez: sfida al City, i dettagli

In evoluzione costante la situazione di Julián Alvarez: Napoli e Manchester City sono le due squadre concretamente avanti per il talento argentino.

Mentre la stagione calcistica europea è già nel vivo e giunta alla sua metà, oltreoceano ancora non è cominciata. È epoca di ritiri estivi ma anche di calciomercato, per cui si cominciano a tirare le somme e prepararsi per le competizioni da giocare. In caso di squadre da prima fascia, ciò che preme è capitalizzare senza perdere giocatori chiave per Copa Libertadores e Copa Sudamericana. A ciò bisogna aggiungere i Mondiali di Qatar alle porte.

Nell’occhio del ciclone ormai da settimane c’è Julián Alvarez, attaccante del River Plate. Si tratta di un talento cristallino, sul quale l’Argentina intera ha gli occhi puntati, poiché a 21 anni è già nel giro della Nazionale maggiore e ha tutti i crismi per candidarsi a idolo assoluto.

Una pressione che il calciatore non subisce, ma vive con serenità: si è formato in casa River e il rigore che ciò ha comportato oltre alla personale attitudine, l’aiutano a mantenere la testa sulle spalle.

Napoli e Manchester City su Alvarez del River Plate: la situazione

Nell’ultimo anno in particolar modo, la maggior parte delle big d’Europa hanno toccato alla porta del River Plate per sondare il calciatore, ma non è giunta una proposta formale. D’altro canto, gli argentini hanno sempre posto le cose in chiaro: non si tratta per una cifra inferiore a quella stabilita della clausola rescissoria, ovvero 20 milioni di euro. Su questo aspetto sono a lavoro gli agenti di Alvarez, i quali vorrebbero convincere il River a calare leggermente le pretese. L’attuale contratto è in scadenza nel dicembre del 2022, quindi potrebbe convenire anche alla società scendere a compromessi, per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva de serieanews.com, al momento le due società che realmente hanno mosso dei passi concreti per Alvarez sono Napoli e Manchester City.

Da parte degli azzurri non è arrivata un’offerta corrispondente alla clausola rescissoria, ma i dirigenti del Napoli hanno mosso passi concreti e non un semplice sondaggio per il calciatore. In casa River c’è la percezione delle ferme intenzioni degli azzurri. Il piano sarebbe quello di bloccarlo adesso per poi portarlo in Serie A in estate, quando sarà vacante in attacco il posto lasciato dal capitano Lorenzo Insigne.

Il City può bruciare i tempi

Anche il Manchester City pianifica la trattativa nel presente per realizzarla tra sei mesi. Al momento, gli inglesi potrebbero fare scacco matto con un’offerta concreta, che pare arriverà già nelle prossime ore. Si tratterà di una cifra importante, ma non di quella presente nella clausola da 20 milioni. A convincere il River Plate potrebbero essere le condizioni dei Citizens: pagare da subito il prezzo stabilito per assicurarsi il calciatore e lasciarlo 6 mesi o anche un anno ancora al River. Piuttosto che mandarlo in un club orbita del City, resterebbe a un livello più competitivo proseguendo con i Millonarios.

Avance non troppo dissimile da quella che il Napoli potrebbe a sua volta formulare, quindi è un’asta che si batterà sul tempo prima di ogni cosa e la clessidra sta già scorrendo in leggero favore del Manchester City.