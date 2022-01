Calciomercato Juventus, Allegri perde i pezzi: può finire in Premier League

La Juventus giocherà questa sera il big match contro il Milan, ma potrebbe esserci anche una svolta in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria convincente in Coppa Italia contro la Sampdoria, la Juventus questa sera scenderà in campo a San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli. Gara molto difficile per la ‘Vecchia Signora’, ma che non deve sbagliare. I bianconeri vogliono sfruttare il pareggio dell’Atalanta di ieri per ritornare tra le prime quattro.

La Juventus, infatti, ha due punti in meno rispetto ai bergamaschi che, però, devono recuperare la sfida dell’Epifania contro il Torino. Allegri, nella conferenza stampa di ieri, ha ribadito che la sua squadra contro il Milan dovrà disputare una grande partita per rimanere attaccata alle prime posizioni della classifica.

In casa bianconera si sta parlando molto anche di calciomecato. Sia Allegri che la società hanno più volte affermato che il mercato è chiuso, ma ci sono continue indiscrezioni che fanno pensare esattamente al contrario. La Juventus ha intenzione di rinforzare sia il centrocampo che il reparto offensivo.

Juventus, il Burnley preme per il prestito di Ramsey

Se per l’attacco il sogno è Vlahovic, la Juventus per prendere un nuovo calciatore in mediana deve prima vendere. Il nome in uscita, da mesi ormai, è quello di Aaron Ramsey. L’ex Arsenal è stato messo in vendita, ma il suo elevato ingaggio non ha permesso un suo trasferimento.

La svolta per il futuro di Ramsey potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Come quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, il Burnley, che vuole sfruttare la ferma volontà della Juventus di lasciar andar via il giocatore, si è rifatto sotto per ottenere un prestito. Il club inglese ha già provato un primo approccio nei primi giorni di gennaio, ma il centrocampista declinò l’offerta del team inglese.