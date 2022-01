Calciomercato Inter, per il nuovo esterno c’è un problema da risolvere

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa dell’Inter. Inzaghi chiede un esterno, ma c’è un problema da risolvere…

L’Inter di Simone Inzaghi si gode il primato in classifica generale. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria in extremis contro il venezia di Paolo Zanetti ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza, blinda il primo posto. Un risultato che fa esultare i tifosi che, adesso, possono concentrarsi sugli ultimi giorni di calciomercato invernale.

Con la finestra dei trasferimenti quasi agli sgoccioli, il club nerazzurro deve approfittare degli ultimi giorni per puntellare la rosa e regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire subito in squadra.

Calciomercato Inter, Inzaghi chiede un esterno

Per questo motivo la prossima settimana la dirigenza rossonera si incontrerà con Simone Inzaghi per quello che sarà un vero e proprio vertice di mercato. Il tecnico nerazzurro, come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, chiede un esterno mancino. Il motivo? Dopo l’infortunio di Joaquin Correa, sarà Ivan Perisic a sostituirlo.

Serve dunque un esterno a tutta fascia. I nomi individuati sono quelli di Kostic e Bensebaini, ma Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach non sembrano decisi a lasciarli partire. Manca l’intesa sulla formula che resta il vero problema da risolvere: il prestito con diritto di riscatto non convince.