Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Castellani scendono in campo Empoli e Roma.

Dopo aver assistito a ben tre match alle 15, la Serie A prosegue questa domenica in attesa del big match serale che vedrà di fronte Milan e Juventus. Il Napoli ha battuto nel derby campano la Salernitana, dando un segnale chiaro alla parte alta della classifica. Ora anche gli azzurri attendono il match di stasera con la speranza di un pareggio che possa parzialmente placare entrambe le squadre.

Ma, prima del big match serale, c’è un’altra partita in programma. Alle 18 tocca alla Roma di Mourinho scendere in campo per cercare di portare a casa la vittoria, e proseguire la corsa verso un piazzamento europeo. Il momento è delicato, il club sta lavorando molto sul mercato per provare a dare al tecnico portoghese i giocatori necessari per non mollare la cavalcata.

Di fronte un Empoli che non vince da ben sei partita. L’ultimo successo quello contro il Napoli, al quale la squadra di Andreazzoli non ha dato seguito. Ogni match è una storia a sé, ed anche contro la Roma la compagine toscana proverà a mettere in difficoltà i giallorossi.

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham.