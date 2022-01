Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. In campo la partita più attesa della giornata, si affrontano Milan e Juventus.

Manca ormai pochissimo al big match di giornata, che vedrà scendere in campo allo Stadio San Siro due squadre in lotta per un posto in Champions. La Juventus è alla ricerca di quella continuità necessaria per raggiungere l’obiettivo massimo, ovvero quello di rientrare tra le prime quattro della classe. C’è grande concorrenza, e proprio per questo ogni partita rappresenta una grande occasione, soprattutto quando i punti palio ce li si gioca contro una diretta concorrente.

E di fronte c’è un Milan che ha bisogno di lasciare le critiche alle spalle. L’ultima sconfitta contro lo Spezia ha lasciato l’amaro in bocca, oltre ad una susseguirsi di polemiche mediatiche con l’arbitro Serra al centro dell’attenzione. Ora si riparte, la possibilità di lasciarsi tutto alle spalle in un big match sempre molto sentito come quello contro la Juventus. La vincitrice di questa sfida, chiaramente, darà un segnale chiaro anche alle altre pretendenti che inseguono uno dei primi quattro posti della classifica. Notizia dell’ultimo minuto: partirà dalla panchina De Ligt, a causa di alcuni problemi di gastroenterite durante la notte.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata.