Juve poco lucida, Chiellini non si trattiene in diretta: “Ho qualche dubbio…”

Juventus poco lucida contro il Milan, a tal proposito si esprime il capitano bianconero Giorgio Chiellini, che non si trattiene in diretta

Un pareggio giusto quello tra Milan e Juventus a San Siro. Molto equilibrio, forse troppo, che ha pregiudicato lo spettacolo. Non è solo colpa del terreno di gioco, per il quale verranno effettuati dei lavori durante la sosta. Ma la percezione è stata quella di uno 0-0 totale, che sarebbe esistito dall’inizio alla fine. Bene dunque i difensori, coi rossoneri che senza Tomori e Kjaer hanno domato gli attaccanti di Allegri. Stessa cosa per la Juve, che ha giocato solo 28′ contro Ibrahimovic.

Chiellini, dunque, se l’è vista in gran parte della partita con Giroud ed è stato uno dei migliori in campo. Proprio il capitano della Juventus si è espresso sulla poca lucidità della sua squadra in mezzo al campo e negli ultimi trenta metri. Non è solo una questione di bravura, ma anche di stanchezza, come dichiarato nel postpartita ai microfoni di ‘DAZN’.

Juventus, Chiellini si esprime sui troppi impegni

Di seguito, le parole di Chiellini: “Giocare così tanto nei mesi invernali è tosta. Io qualche dubbio sul calendario ce l’ho”. Tante volte si ascoltano giocatori e allenatori di grande portata parlare dei tanti impegni da parte delle squadre. Non si tratta di lamentele, ma di considerazioni oggettive. Le squadre giocano e, secondo il capitano della Juventus, farlo così tanto in inverno non è semplice. Anche perché si favoriscono infortuni.

Lo stesso Chiellini ha poi continuato: “Il bicchiere è mezzo pieno. Il risultato giusta era il pareggio. Noi siamo in un buon momento e l’obiettivo è chiaro. Spero che questo, che è lo stadio più bello d’Italia, in futuro abbia un campo adeguato”. Il difensore italiano ha poi parlato del futuro: “Ho l’entusiasmo di un ragazzino, cerco di godermela e aiutare i ragazzi più giovani”.