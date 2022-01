Spalletti-Sabatini, abbracci e polemiche: frecciata in diretta

Simpatico siparietto tra Spalletti e Sabatini al termine del trionfo del Napoli nel derby contro la Salernitana, allo Stadio Maradona.

Il Napoli ha trionfato per 4-1 in occasione del derby casalingo contro la Salernitana. Un match che nel primo tempo aveva visto quasi sfiorare il pareggio, ma poi Mertens l’ha decisa dal dischetto già dopo i primi 45′. Nel secondo tempo in 11 contro 10, per il Napoli è stato ancora più semplice e Rrahmani e Insigne hanno completato il poker.

Luciano Spalletti è soddisfatto dei suoi uomini, ma sente che si può fare ancora meglio perché i rischi non sono mancati. In occasione del gol di Bonazzoli, ad esempio, l’azione è stata concessa dalle distrazioni degli azzurri, i quali hanno permesso una lussuosa operazione offensiva alla squadra allenata da Colantuono.

“Dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria e di carattere, le partite con le cinque sostituzioni non sono mai tranquille nemmeno con due gol di scarto”, ha infatti dichiarato ai microfoni di ‘DAZN’ l’allenatore del Napoli.

Napoli-Salernitana, siparietto tra Spalletti e Sabatini

Proprio all’emittente il tecnico è stato ospite nel post-partita insieme a Walter Sabatini, neo direttore sportivo della Salernitana. I due si conoscono piuttosto bene e infatti non sono mancati i reciproci complimenti. Il dirigente aveva già dichiarato prima della partita che Spalletti non potrebbe mai essere considerato un nemico. Altrettanto prodigo di complimenti è stato il tecnico, definendo Sabatini alla stregua di un mago nella sua professione.

Le battute però non sono mancate e infatti siparietto in tv. Sabatini provoca così Spalletti: “Con il Napoli perdevamo a prescindere, anche perché è allenata dal genio. Ma hanno ripristinato la regola della piazzetta? Ogni 3 corner un rigore? Non c’erano! Non ho visto nessuno dei due rigori, Napoli più forte e perdevamo lo stesso ma non c’erano i rigori”, ma poi la risposta è un tenero abbraccio