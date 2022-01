Il Napoli non sbaglia e aspetta Milan-Juve. Comincia male Giampaolo

È il pomeriggio della 23° giornata del campionato di Serie A: Napoli vincente nel derby contro la Salernitana, mentre il Torino pareggia contro il Sassuolo. Vince lo Spezia contro la Sampdoria.

Non sembra facile nel primo tempo l’impegno del Napoli contro la Salernitana, ma gli azzurri riescono comunque a portare a casa il risultato chiudendo 2-1 la prima parte della sfida e 4-1 la seconda, con il vantaggio numerico: la Salernitana ha disputato in 10 quasi l’interezza degli ultimi 45′.

Nella prima frazione di gioco, il Napoli ne mantiene il piglio ma la squadra di Colantuono non sembra demeritare troppo. In completo controllo delle posizioni e chiusa in difesa, la Salernitana è costretta a sciogliere le briglia quando al 17′ Juan Jesus apre le marcature. La rete è messa in discussione da Pairetto, che chiede l’intervento del VAR: c’è un tocco di Elmas, che potrebbe vanificare la rete. Tuttavia, è di spalla e l’arbitro convalida il vantaggio. Al 22′ gli azzurri si avvicinano al 2-0 con una sfera che parra sotto la porta ma non ci arrivano né Elmas né Lozano. Alla mezz’ora s’illudono i granata con il pareggio di Bonazzoli. Bellissima azione con Obi che serve Kechrida, il quale crossa dal dischetto e Bonazzoli va di destro potente. 1-1. In pieno recupero il Napoli firma il 2-1 con un penalty. Elmas svirgola in area ma viene frenato fallosamente da Veseli. È Mertens a siglare il gol. Squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo di Napoli-Salernitana

Nel secondo tempo, invece, in campo Insigne in luogo di Lozano. Il Napoli segna subito il 3-1: Rrahmani va in gol su un’azione che si sviluppa da corner. Nonostante non sembri avere successo, la difesa della Salernitana si perde e Zielinski serve Mertens di testa. In area piccola c’è il difensore romeno, che viene servito dal belga ed è rete sotto porta. Al 51′ secondo giallo per Veseli per un tocco in area e il Napoli ottiene un secondo rigore. Ci va Insigne, che non sbaglia e arriva a quota 115 reti, eguagliando il record di Diego Armando Maradona. Dopodiché è pura gestione per gli azzurri, che mantengono il risultato con qualche altra occasione da gol e in vantaggio numero di 11 vs 10. Si conclude 4-1 la sfida del Maradona.

Vittoria di misura del Torino contro il Sassuolo. La formazione di casa va in vantaggio nel primo quarto d’ora del primo tempo con una rete di Sanabria. Cross di Brekalo sul secondo palo e Singo serve il paraguaiano, che segna di testa. Mandragora ha un grande occasione al 41′, ma trova l’ostruzione del palo e non c’è il raddoppio. La partita sembra indirizzata anche per tutto il secondo tempo perché Sanabria e Brekalo hanno ancora due occasioni interessanti, ma arriva la rete del Sassuolo all’88’: in gol Raspadori. Berardi velocemente entra in area e vince un contrasto, riuscendo a servire il compagno di squadra, che a porta spalancata non sbaglia. Finisce 1-1.

Lo Spezia, invece, vince contro la Sampdoria, che soccombe in inferiorità numerica di 11 contro 10. Grande equilibro nel primo tempo con le squadre che mantengono entrambe il match senza alcuna azione troppo pericolosa. La più vistosa è per Gabbiadini al 14′ ma risponde Falcone e l’arbitro segnala fuorigioco. Nel secondo tempo si decide tutto: lo Spezia va in vantaggio con Verde al 69′. Gyasi favorisce l’inserimento di Agudelo, che mette un cross al centro per il tiro a volo del compagno di squadra. La Samp avrebbe la grinta per riprenderla ma resta in 10 1l 73′ per rosso a Ekdal per una manata all’avversario. Equilibrio fino alla fine della sfida e lo Spezia vince.

La classifica

Inter 53*, Napoli 49, Milan 48*, Atalanta 43*, Juventus 41*, Fiorentina 36*, Lazio 36, Roma 35*, Verona 33, Torino 32*, Sassuolo 29*, Empoli 29, Bologna 27*, Spezia 25, Udinese 24*, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliati 17, Genoa 13, Salernitana 10*

*una partita in meno