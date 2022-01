Osimhen fa tremare il Napoli: l’annuncio gela i tifosi

Grande attesa per il rientro in campo da titolare di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, però, ha lasciato tutti perplessi…

A poche ore dal fischio di inizio di Napoli-Salernitana, derby campano in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona, i tifosi azzurri sono preoccupati. A lasciare tutti di stucco è stato Victor Osimhen. L’attaccante della SSC Napoli di Luciano Spalletti, sembra essersi ripreso dall’infortunio al volto.

In ogni caso, però, gli toccherà scendere in campo con una speciale mascherina per evitare complicazioni e contatti pericolosi. Il centravanti azzurro, da giorni, è l’indiziato numero uno per un posto da titolare in formazione per il derby Napoli Salernitana. Nella prima serata di ieri, però, qualcosa ha fatto sbarrare gli occhi ai supporters.

Osimhen, tweet enigmatico: tifosi preoccupati

C’è grande attesa per il ritorno in campo dal primo minuto, ma il tweet postato dal calciatore ieri lascia qualche dubbio. L’attaccante, regolarmente inserito nell’elenco dei convocati di Spalletti, ha postato sul proprio profilo Twitter quanto segue: “Buona fortuna a Super Eagles (la Nigeria, ndr) e SSC Napoli nell’incontro di domani contro Tunisia e Salernitana”.

GoodLuck To The Super Eagles And SSC Napoli In Tomorrow’s Encounter Against Tunisia And Salernitana 🙏🏽💪🏽 #TeamNigeria — victor osimhen (@victorosimhen9) January 22, 2022

Un tweet che ha fatto ipotizzare tra i tifosi addirittura un nuovo problema fisico che, al momento, però, non trova alcuna conferma. Ogni dubbio sarà sciolto, in ogni caso, tra pochissime ore.