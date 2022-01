Calciomercato Inter, l’addio che nessuno immagina può diventare realtà

L’Inter è saldamente prima in classifica, ma potrebbe perdere un big nella prossima sessione estiva di calciomercato.

L’Inter ha battuto ieri il Venezia per 2-1, ma ha sofferto tantissimo per portare a casa i tre punti. I lagunari, infatti, sono passati in passati in vantaggio al 19′ ad inizio ripresa. La squadra di Simone Inzaghi ci ha messo tempo per carburare ed ha pareggiato con Barella a fine primo tempo. Il gol vittoria è stato siglato da Dzeko al 90′.

Successo fondamentale per l‘Inter, considerando che il Milan affronterà questa sera la Juventus in casa e che può allontanarsi ancora di più dalla vetta. Della partita contro il Venezia c’è da salvare solo il risultato, perché i nerazzurri hanno faticato troppo contro una squadra super rimaneggiata.

Il team meneghino è sembrato scarico sia mentalmente che sulle gambe. La pausa per l’Inter arriva nel momento giusto, visto anche che alla ripresa affronterà Milan, Roma (in Coppa Italia) e Napoli in una settimana. Il gol del pareggio contro il Venezia è stato siglato da Barella, proprio sul centrocampista ci sono dei dubbi sul suo futuro in nerazzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Barella può partire la prossima estate. Frattesi il possibile sostituto

Come quanto riportato dall’ANSA’, infatti, le difficoltà economiche dell’Inter non sono ancora rientrate e Barella, dopo Hakimi e Lukaku, potrebbe essere il prossimo calciatore sacrificato in sede di calciomercato. Sul centrocampista bisogna registrare l’interesse dei maggiori club europei come: Liverpool, Tottenham, Bayern Monaco, Real Madrid e PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, per il nuovo esterno c’è un problema da risolvere

L’Inter si sta muovendo per cercare di non trovarsi spiazzata da un possibile cessione di Barella. Marotta avrebbe già indivuato in David Frattesi come il sostituto ideale del campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Sono settimane che il centrocampista del Sassuolo è monitorato dai nerazzurri.