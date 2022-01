“Come può non darlo?”: Roma, sul web tifosi infuriati contro l’arbitro

Tifosi della Roma che si godono un’ottima Roma contro l’Empoli, ma al tempo stesso infuriati contro l’arbitro Fabbri.

La Roma si gioca tre punti vitali al Castellani contro l’Empoli. La squadra di Josè Mourinho ha bisogno assoluto di una vittoria per dare continuità alla vittoria conquistata contro il Cagliari (senza contare quella in Coppa Italia contro il Lecce). L’obiettivo del club è ovviamente quello di centrare un piazzamento europeo, anche se non c’è nessuna intenzione di porre limiti di alcun genere. Anche la Champions, qualora le condizioni lo ritenessero possibile, dovrà essere inseguita senza freni.

Certo, l’andamento dei ragazzi di Mourinho è stato di sicuro altalenante in questa prima fase del campionato. La sconfitta contro la Juventus è stata soltanto l’ultima di una serie che hanno mostrato una Roma psicologicamente troppo fragile, soprattutto quando la necessità è quella di gestire e tenere i nervi ben saldi.

Roma, tifosi infuriati contro l’arbitro Fabbri: “Manca un rigore su Zaniolo!”

Prima dell’intervallo la Roma è in vantaggio per 4-0 con le reti di Abraham, Mancini, Sergio Oliveira e Zaniolo a trascinare la squadra giallorossa contro una squadra sempre difficile da affrontare come l’Empoli. I ragazzi di Andreazzoli hanno dimostrato di saper giocare al meglio contro chiunque, ed ecco perchè la Roma dovrà stare attenta a contenere qualsiasi tipo di blackout.

Ma i tifosi giallorossi, sui social, sono letteralmente infuriati contro l’arbitro Fabbri. Al netto del triplo vantaggio, infatti, in avvio di partita c’è stato un episodio da moviola che non è passato inosservato. Un contatto nell’area dell’Empoli tra Fiamozzi e Zaniolo, con il giocatore giallorosso che è finito a terra reclamando, poi, il calcio di rigore. Non l’ha vista allo stesso modo Fabbri, che ha lasciato proseguire.

#EmpoliRoma Zaniolo manco sulla PlayStation e’ rigore… — De Iulio Marco (@marco64riccione) January 23, 2022

Quest’anno abbiamo imparato che

1) su rigore non c’è mai vantaggio;

2) su Zaniolo non c’è mai rigore. #EmpoliRoma — Antonio (@twittolibero) January 23, 2022

Rigore grosso come na casa su Zaniolo — Luca100celleASR (@Luca100celleASR) January 23, 2022

c’era già un rigore su Zaniolo e una punizione dentro l’area per retropassaggio al portiere ma facciamo finta che non sia successo nulla #empoliroma — Dani (@daniyungblud1) January 23, 2022



Da lì le proteste furibonde da parte dei tifosi giallorossi che si sono schierati in maniera netta proprio contro Fabbri. “Con Zaniolo non è mai rigore!”, “Ma cosa deve fare Zaniolo per farsi fischiare un calcio di rigore?”, “Assurdo non dare questo rigore”, sono solo alcuni dei commenti da parte dei supporter capitolini.