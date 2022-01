Calciomercato Atalanta, Gasperini esulta: l’attaccante a sorpresa

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta pensando a un attaccante di prestigio per consentire all’allenatore di dormire sonni tranquilli

Le ultime due partite di campionato hanno rallentato la corsa della squadra di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi hanno ora soltanto un punto di vantaggio sulla Juventus che tuttavia ha una partita in meno. Nel frattempo però la squadra nerazzurra ha superato due ostacoli molto duri come Inter e Lazio.

Tutto lascia intendere dunque che la corsa per la Champions League sarà ancora lunga. Gli orobici tuttavia non hanno nessuna intenzione di abbassare le proprie aspettative.

Atalanta, Newcastle su Zapata: i bergamaschi restano sulle tracce di Andrea Belotti

Il colpo di mercato dell’Atalanta potrebbe essere una vecchia conoscenza, Andrea Belotti. La notizia del ‘Corriere dello Sport’ prevede come base dell’operazione il passaggio di Duvan Zapata al Newcastle. Secondo il quotidiano romano, i ‘Magpies’ potrebbero presentare un’offerta di 40 milioni.

L’offerta passerebbe attraverso la permanenza in Premier League della formazione bianconera mentre l’Atalanta vorrebbe un accordo per il riscatto obbligatorio indipendente dalla salvezza.

I bergamaschi mantengono un atteggiamento forte davanti alla pressione del Newcastle. Tuttavia se dovesse esserci una cessione, il sostituto sarebbe proprio Belotti, ormai arrivato quasi al termine della sua avventura con il Torino dal momento che è in scadenza e non rinnoverà.

In questa prima parte di stagione, in Serie A, Belotti ha segnato soltanto due gol in appena nove presenze.

Per l’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini si tratterebbe di un ritorno nella sua città natale ma nella squadra con cui non ha mai giocato poiché è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, dopo essere stato scoperto da Aladino Valoti.