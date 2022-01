Calciomercato Bologna, ecco il vice Arnautovic: nome a sorpresa

Il Bologna cerca un attaccante che possa essere il vice Arnautovic. Spunta l’idea a sorpresa che convince anche Mihajlovic.

In casa Bologna il mercato è pronto ad infiammarsi. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, legate chiaramente alla situazione Covid ed i tanti assenti che hanno condizionato la squadra felsinea, è tempo di guardare anche alla sessione di calciomercato e le mosse da mettere in campo per cercare di dare a Sinisa Mihajlovic dei nuovi elementi in grado di aumentare il livello della rosa a disposizione.

La sconfitta patita per mano del Verona ha ovviamente accentuato l’attenzione su quelle che sono le lacune della compagine rossoblu, e proprio per questo la dirigenza sta lavorando proprio per rendere fruttuosa questa sessione di mercato che non ha visto il club particolarmente attivo in queste settimane.

Bologna, Mihajlovic vuole un’alternativa ad Arnautovic

Uno dei ruoli di quali la società sta lavorando riguarda il reparto offensivo. A Mihajlovic serve un vice Arnautovic, un giocatore che possa prendere il posto del centravanti austriaco e dunque farsi trovare pronto all’evenienza. Spunta un nome in queste ore che potrebbe convincere tutto.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Bologna avrebbe individuato in questo senso Mislav Orsic, attaccante croato della Dinamo Zagabria. Nove gol e cinque assist in stagione, un’idea che sta stuzzicando la dirigenza. Restano, però, degli ostacolo per arrivare al giocatore.

Il Bologna, infatti, prima di muoversi dovrà cercare di Santander o Favilli, per fare cosi posto ad un nuovo attaccante. Quest’ultimo, tra l’altro, è corteggiato dal Modena e proprio lì potrebbe proseguire la stagione, permettendo al club di poter tentare l’assalto ad Orsic.