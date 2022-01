Calciomercato Cagliari, è fatta: contratto biennale per il colpaccio

Mazzarri vuole dare una svolta al suo Cagliari e mettere a segno determinati colpi di calciomercato è un imperativo: il centrocampista nel mirino

Walter Mazzarri, soprattutto dopo l’ultima occasione sprecata dal Cagliari contro la Fiorentina (con l’errore del dischetto di Joao Pedro e il pareggio successivo dei viola), vuole che le prestazioni cambino. Agire al meglio sul mercato è ora un imperativo.

Nel mirino c’è un centrocampista. Si tratta di Daniele Baselli, classe 1992, adattabile anche ai ruoli di trequartista e mediano, che ha trovato fin qui poco spazio al Torino. Ivan Juric, quindi, può lasciarlo partire.

L’intenzione del Cagliari, con Baselli nel mirino delle operazioni di mercato, è quello di rafforzare il reparto a metà del campo per far sì che possa giocare in maniera migliore anche il reparto offensivo. L’obiettivo principale è quello di salvarsi e di restare ancorati alla Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Cagliari, definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Baselli: il giocatore può salutare il Torino

Daniele Baselli, nato il 12 marzo 1992, è letteralmente esploso al Torino sotto la guida proprio di Walter Mazzarri (che ha occupato la panchina del club tra il 2018 e il 2020). Con Ivan Juric, però, ha giocato in questa stagione in corso solamente 6 partite in Serie A e 1 in Coppa Italia. I pochi minuti di gioco, quindi, spingono il giocatore a partire verso una nuova destinazione.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, Balotelli non si trattiene: il gesto a sorpresa sui social

Come riferito da ‘CalcioCasteddu’, quindi, nel corso della giornata il Cagliari avrebbe lavorato agli ultimi dettagli per far sì che Baselli possa approdare tra le fila dei rossoblù già in questa sessione invernale di calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni rivelate, dunque, il centrocampista sarebbe atteso in Sardegna già mercoledì e per lui sarebbe pronto già un biennale: o meglio il contratto sarebbe fino a giugno ma con opzione poi di due anni fino al 2024.