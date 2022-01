Calciomercato Inter, Marotta a sorpresa: doppio colpo da urlo

L’Inter è molto attenta su due fronti: Marotta studia la possibilità di rinforzare i nerazzurri nell’immediato e in vista del prossimo anno

L’Inter finora è rimasta in attesa ma ora i nerazzurri sono pronti a muovere dei passi decisivi per impostare alcune trattative. Uno dei due calciatori per i quali Marotta si sta muovendo arriverebbe subito mentre per l’altro bisognerebbe attendere luglio.

Intanto, la squadra di Simone Inzaghi continua a guadagnare terreno in campionato. I nerazzurri stanno creando margine per concentrarsi eventualmente pure sulla Champions League nella seconda parte di stagione. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan con una partita in meno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, presente e futuro per Simone Inzaghi: tentativo immediato per Gosens, Bernardeschi a luglio

Beppe Marotta resta attento al calciomercato studiando le condizioni per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari, il dirigente interista si sarebbe posto due obiettivi, uno immediato e l’altro per il futuro prossimo.

L’intenzione dell’Inter infatti è quella di inserirsi per Robin Gosens sul quale si sta muovendo il Newcastle pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro. L’ingresso sulla scena di Marotta potrebbe scompaginare le carte sul tavolo.

L’altro obiettivo di mercato dei nerazzurri fa riferimento alla prossima stagione. Marotta infatti monitora la situazione di Federico Bernardeschi. L’attaccante esterno della Juventus è in scadenza a giugno e la sua permanenza a Torino è tutt’altro che certa. L’Inter ha le orecchie ben tese e dunque la pista resterà calda da qui ai prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il colpo è servito: è fatta per Vlahovic

Nelle scorse ore si era invece già registrato l’interesse dei nerazzurri per una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi, Felipe Caicedo, in uscita dal Genoa con cui ha deluso l’aspettative fino a questo momento.