Inter, guai per Marotta: l’ultima chiusura complica il calciomercato

L’Inter continua a sondare il mercato in cerca di un tassello che possa migliorare la rosa. Le sensazioni però non sono positive.

Marotta è sempre vigile sul mercato. Nonostante la stagione dell’Inter sia fin qui tutto sommato positiva, con il primato in campionato e il passaggio del turno in Champions, i nerazzurri sono consapevoli di poter intervenire per migliorare in positivo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Uno dei settori dove la dirigenza nerazzurra ha volontà di fare qualcosa è la fascia sinistra. In particolare l’Inter è da tempo alla ricerca di un’alternativa a Perisic che nel breve periodo possa anche eventualmente prendere il suo posto. Il nome caldo proviene sempre dalla zona balcanica e corrisponde a quello di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport però negli ultimi giorni la pista Kostic si è molto raffreddata. Non certo per volontà dell’Inter, che continua a collocare il serbo in cima alla sua lista, ma per volontà dell’Eintracht che ha rigorosamente chiuso all’ipotesi prestito.

Inter, le alternative a Kostic: si cerca sempre in Germania

Il no al prestito da parte dell’Eintracht sta quindi costringendo l’Inter a valutare altri profili oltre a Kostic. Diverse le piste che si possono aprire, l’intenzione è quella di guardare sempre al mercato tedesco e a profili interessanti in Bundesliga.

I nomi alternativi a Kostic in questo momento sono quelli di Angelino del RB Lipsia, ma soprattutto quello di Bensebaini del Borussia M’Gladbach. Due calciatori che, sebbene non raggiungano il livello di gradimento di Kostic, possono comunque essere considerati delle valide alternative a quest’ultimo.