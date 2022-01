Coppa d’Africa, terribile tragedia: “Ci sono sei vittime”

Tragedia in Coppa d’Africa dopo la partita giocata da Camerun e Comore per gli ottavi di finale: trapelano le prime immagini dell’accaduto

È successo di tutto prima e, purtroppo, anche dopo la sfida degli ottavi di finale di Coppa d’Africa giocata tra Camerun e Comore. I primi riescono a passare il turno, i secondi si arrendono a un’impresa quasi impossibile. Ma ciò che succede all’esterno dei cancelli lascia tutti senza parole.

Facendo un passo indietro, prima e durante il match, si è assistito già a diversi problemi. Le Comore hanno infatti dovuto affrontare una situazione molto difficile, dovuta alle tante positività al Covid-19 tra i giocatori che hanno addirittura costretto la Nazionale a giocare con un difensore al posto del portiere (il titolare, Ben Boina, è infortunato e il secondo e il terzo portiere sono positivi al virus).

Nonostante le difficoltà e nonostante siano rimaste in 10 per l’espulsione di Abdou al 7′, le Comore hanno spaventato il Camerun che alla fine l’ha spuntata solamente per un gol di scarto. A segno da una parte sono andati Ekambi (29′) e Aboubakar (70′), mentre dall’altra il gol l’ha segnato M’Changama (81′). All’esterno dei cancelli, però, al termine della gara si è consumata una vera tragedia.

CAN 2021: une bousculade à l’entrée du stade Olembe aurait fait plusieurs morts, pas de bilan officiel disponible (photos) https://t.co/DUqfxiaGqH — Actu Cameroun (@actucameroun) January 24, 2022

Coppa d’Africa, tragedia per Camerun-Comore: fuori dai cancelli scoppia il caos

Secondo quanto riferito da ‘ActuCameroun.com’, e poi confermato anche dai giornalisti di ‘Canal+’, all’esterno dei cancelli dello stadio Olembe di Yaoundè sarebbe scoppiato il caos al termine della partita. Il fuggi fuggi generale, scoppiato tra i tifosi, avrebbe dato vita a momenti di panico che sarebbero sfociati in tragedia.

Al momento si parla di sei vittime, ma ancora si attendono ulteriori conferme. Ancora non si comprendono le cause dello scoppio degli eventi drammatici e ancora non c’è un rapporto ufficiale. Le prime immagini in circolazione, però, mostrano i momenti di follia e di panico che sono stati vissuti tra i presenti.