Mondiali, convocazione a sorpresa per l’Italia: Mancini stupisce tutti

Il Ct della Nazionale Mancini sorprende tutti: in vista dello stage azzurro a Coverciano arriva la convocazione più inaspettata.

L’Italia si prepara in vista del fondamentale play-off di qualificazione ai Mondiali. Il 24 marzo la Nazionale affronterà la Macedonia mentre il 29, in trasferta, sarà la volta della vincente della sfida tra Turchia e Portogallo. Un doppio appuntamento da non fallire per il Ct Roberto Mancini il quale, nel corso del prossimo stage in programma a Coverciano, avrà modo di valutare diversi elementi assenti nella rosa che ha vinto l’Europeo.

Tra i giocatori che verranno convocati al raduno che avrà luogo dal 26 al 28 gennaio, ad esempio, rientrerà Mario Balotelli protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Adana Demirspor. Per l’ex Inter e Milan, in particolare, 8 gol e 3 assist nel campionato turco. Un buon bottino, attraverso il quale ha aiutato la squadra allenata da Vincenzo Montella a raggiungere il quarto posto in classifica a -1 dall’Alanyaspor terzo.

Oltre a lui, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ci sarà altrettanto a sorpresa Mattia De Sciglio. Il terzino, dopo una deludente annata al Lione, è letteralmente rinato alla Juventus grazie alle cure di Massimiliano Allegri totalizzando 15 apparizioni complessive “condite” da un gol e due assist. Un buon ruolino di marcia che ha spinto Mancini a concedergli una nuova chance in maglia azzurra.

Mondiali, Mancini convoca De Sciglio allo stage azzurro

Nel corso di questi giorni il commissario tecnico potrà vedere da vicino anche Sandro Tonali, Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca, Nicolò Zaniolo e Manolo Gabbiadini. L’invito a partecipare è stato inoltre esteso a Joao Pedro e a Luiz Felipe. Tante facce nuove, quindi, che Mancini osserverà avendo in mente le due partite di qualificazione al Mondiale.

La lista ufficiale arriverà entro la giornata odierna. Già certa l’assenza, ad esempio, degli infortunati Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri e Lorenzo Pellegrini. Da valutare, infine, le condizioni di Gianluigi Donnarumma che è stato costretto a saltare l’ultima partita del Paris Saint Germain a causa di un problema al polpaccio.