Calciomercato Juve, il big va via a zero? Contatti con Bayern e United

La Juventus condivide un obiettivo di calciomercato con ben due club di Bundesliga, si tratta di un rinforzo per il centrocampo.

Quando manca all’incirca una settimana alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, la Juventus è alla ricerca di elementi giovani e di grande prospettiva da tesserare anzitempo per evitare aste in estate e per mettere a disposizione di Max Allegri elementi importanti, considerata anche la necessità di rinfoltire il reparto a propensione offensiva.

Il nome che ha risvegliato l’interesse ed attivato la dirigenza bianconera è quello di Denis Zakaria. Si tratta del mediano svizzero in forza al Borussia M’gladbach, classe 1995. Tuttavia, prima di giungere al suo acquisto, bisognerà provvedere a una cessione. In tal senso l’indiziato numero uno sembra essere Arthur e/o Aaron Ramsey.

Per quanto riguarda il brasiliano, l’agente è a lavoro per riuscire a imbastire e definire la trattativa con l’Arsenal sulla base di un prestito della validità di 18 mesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Denis Zakaria. FC Bayern and B. Dortmund are pushing. Man United had talks with agents but have not submitted any proposal, Liverpool won’t sign him in January. Premier League move seems unlikely. 🔴 #LFC #MUFC

Juventus want him but Borussia ask for €7m to sell Zakaria in Jan. pic.twitter.com/4D9bPsSRL0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022