Calciomercato Napoli, Giuntoli ha già individuato il centrocampo del futuro

Il Napoli pensa al futuro e il direttore sportivo Giuntoli si concentra alla ricerca del prossimo rinforzo per il centrocampo azzurro.

La sessione di calciomercato invernale non ha portato grosse novità in casa Napoli. Gli azzurri hanno sopperito alla cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos con l’acquisto di Alex Tuanzebe a titolo temporaneo, ma la ricerca del terzino sinistro non è stata incrementata.

Si arriverà con le risorse presenti in squadra fino al termine della stagione, quando poi terminerà il contratto di Faouzi Ghoulam e sarà necessario il rinforzo in difesa. Nel frattempo però il Napoli non si occupa solo del reparto arretrato.

Il club pensa anche al centrocampo del futuro e in particolar modo Cristiano Giuntoli anticipa i contatti per ciò che accadrà a partire da giugno.

Napoli su Ilic: Giuntoli l’ha osservato da vicino

Secondo le informazioni che riporta il ‘Corriere dello Sport’, durante gli scorsi giorni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha seguito di persona dal vivo la sfida tra Sassuolo e Verona per studiare il profilo di Ivan Ilic, ma non solo. Il classe 2001 impressiona ed è una scommessa quasi sicura, grazie al passato al Manchester City. Potrebbe essere il prescelto, ma c’è anche un altro nome da tenere in considerazione.

Il secondo calciatore che risveglia l’interesse è Davide Frattesi del Sassuolo. La crescita del centrocampista è vistosa, ma proprio per questo non sarà semplice accaparrarselo. Il mediano piace anche alla Juventus e all’Inter, e i bianconeri soprattutto hanno un rapporto molto stretto con la dirigenza neroverde. Per tale ragione, gli azzurri provano a bruciare i tempi e a farsi avanti da subito, ma sarebbero comunque affari da ridiscutere in estate.