Calciomercato Atalanta, Gasperini non può nulla: addio ad un passo

Brutte notizie per l’Atalanta. A pochi giorni dalla chiusura del mercato Gasperini rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta.

Se da un lato l’Atalanta può essere felice che nel mercato in entrata è arrivato Boga dal Sassuolo, dall’altro i tifosi nerazzurri non possono che dispiacersi per l’evoluzione che sta prendendo il mercato bergamasco nelle ultime ore.

Sembrerebbe infatti che la cessione di Robin Gosens sia praticamente ad un passo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi pomeriggio c’è stato un incontro tra la dirigenza dell’Atalanta e quella dell’Inter. Sul tavolo il passaggio dell’esterno tedesco alla corte di Simone Inzaghi.

La trattativa lampo sarebbe stata concluso con un accordo di prestito con diritto di riscatto. Gosens andrà fino a giugno in prestito e poi sarà riscattato per una cifra attorno ai 30 milioni, bonus compresi. L’Inter supera la concorrenza di diverse squadre, tra cui il Newcastle, che negli scorsi giorni avevano mostrato interesse per il calciatore tedesco.

Inter, dall’Atalanta il rinforzo ideale per Inzaghi

Un colpo importantissimo per l’Inter che, con l’esborso di 30 milioni, si assicura uno dei migliori calciatori del campionato italiano. In questi sei mesi Gosens affiancherà Ivan Perisic per poi sostituirlo a fine stagione. L’idea del club milanese è quindi quella di sfruttare questo prestito come un’ideale periodo di passaggio di consegne tra il tedesco e il croato.

Gosens è stato ritenuto dalla dirigenza nerazzurra il rinforzo ideale per il 3-5-2 di Inzaghi. Calciatore di grande qualità, il tedesco si appresta a lasciare l’Atalanta dopo quattro stagioni e mezza e ben 157 presenze condite da 29 reti.