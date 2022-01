Fiorentina, ecco l’ufficialità che fa scontenti Commisso e Italiano

I piani della Fiorentina rischiano di essere rovinati da un’ufficialità che non farà felici il presidente Comisso e il tecnico Italiano.

Ore calde in casa Fiorentina, con il mercato in uscita che inevitabilmente tiene banco. La situazione Vlahovic e il suo addio a un passo stanno facendo preoccupare i tifosi. D’altro canto la dirigenza è impegnata nel cercare di trarre più profitto possibile da quello che ormai sembra un addio certo.

In tutto questo però non bisogna tralasciare le esigenze del tecnico Vincenzo Italiano il quale adesso, con l’addio di Vlahovic dovrà certamente ripensare la squadre, magari dando maggior spazio al nuovo acquisto Piatek.

Accanto all’attacco dovrà però essere ripensato anche il centrocampo, vista l’assenza di Torreira causa Covid. Il calciatore uruguaiano infatti è risultato positivo al giro di tamponi in nazionale e quindi dovrà osservare tutta la trafila sanitaria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Fiorentina, Italiano alle prese anche con la grana Torreira

Il comunicato dell’Uruguay parla di due positivi nel gruppo squadra. Uno di essi è appunto Torreira, l’altro è l’attaccante del Fenerbahce, in prestito dai Los Angeles FC, Diego Rossi. Entrambi sono già in isolamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juve scatenata: arriva lo scippo al Napoli

Torreira era in Uruguay per la convocazione in vista del doppio match di qualificazione ai Mondiali contro Paraguay e Venezuela. Due gare fondamentali per la Celeste, in piena crisi di risultati e con il concreto rischio di non qualificarsi alla prossima rassegna iridata. L’Uruguay, reduce da 4 ko consecutivi, occupa il 7° posto nel girone di qualificazione sudamericano ad un solo punto da 4° posto utile per il pass per Qatar 2022.