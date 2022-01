Mondiali, dura critica per Mancini: l’ex Juventus spiazza

Polemiche per le convocazioni da parte di Roberto Mancini per lo stage dell’Italia. L’ex Juve in particolare ha criticato una scelta.

Le convocazioni di Roberto Mancini per lo stage della nazionale italiana hanno indubbiamente generato dibattito. Se da un lato c’è chi, come il numero uno della FIGC Gravina, ha massima fiducia nelle scelte del CT, dall’altro lato c’è invece chi ha espresso diverse perplessità soprattutto su alcune scelte.

Nonostante una buonissima prima parte di stagione agli ordini di Montella all’Adana, Balotelli sembra non aver convinto proprio tutti. A capeggiare il partito dei contrari al ritorno di SuperMario nel giro della Nazionale si è messo un’ex azzurro: Emanuele Giacchierini.

L’ex esterno tra le altre di Juve e Napoli ha espresso il suo parere contrario ai microfoni di DAZN. “Per me non doveva essere convocato.” ha dichiarato in modo perentorio. “In Turchia sta facendo bene, è vero, ma non credo sia abbastanza.”

Balotelli, Giaccherini critica la scelta di Mancini

Il discorso di Giaccherini verte su due punti principali. Il primo è dovuto alla presenza di altri giocatori che avrebbero meritato la convocazione. “In questo momento ci sono tantissimi altri giovani che potrebbero essere più utili di lui alla causa azzurra.”

Il secondo punto è invece di natura comportamentale con Giacchierini che non dimentica le bizze comportamentali di Mario Balotelli: “Conoscendolo è sempre quel ragazzo che ha fatto diverse cose negative. Tutti noi purtroppo ce lo ricordiamo per tante uscite un po’ così.”