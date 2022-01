“Valori e passione umiliate!” Vlahovic, l’attacco per il passaggio alla Juve

Il trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve sembra essere in dirittura d’arrivo. Da Firenze però arriva un attacco inaspettato.

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più bianconero. L’attaccante serbo è ormai a un passo dall’addio alla Fiorentina destinazione Juve. Naturalmente i tifosi della Fiorentina sono tutt’altro che felici della cosa.

Dopo Bernardeschi e Chiesa un altro top player della Viola è pronto a viaggiare in direzione Torino. Al gruppo degli scontenti si è unito anche il primo cittadino di Firenze Dario Nardella che alla Gazzetta dello Sport ha commentato il trasferimento.

“Da tifoso della Fiorentina non posso negare che perdere il nostro miglior calciatore a metà campionato dispiace.” ha dichiarato Nardella. “Ancora peggio vederlo ceduto ad una diretta concorrente in questo momento in classifica.”

Vlahovic-Juve, l’accusa del Sindaco di Firenze

Il Sindaco di Firenze si poi lasciato andare ad una considerazione più ampia sul calcio moderno e sulla facilità di trasferimento dei calciatori tra squadre storicamente rivali: “Credo sia l’ennesima dimostrazione che il calcio si sta allontanando sempre più dai tifosi. Comandato da figure che non dovrebbero avere tutto questo potere.”

Nardella ha poi concluso: “Nonostante i calciatori bandiere siano ormai un qualcosa che sta scomparendo, in alcuni ambienti si coltivano ancora valori e passioni purtroppo vengono umiliate da situazioni come questa.”