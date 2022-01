“Affare fatto”: calciomercato Inter, che colpo per Inzaghi. I dettagli

Il calciomercato si infiamma a pochi giorni dalla conclusione e l’Inter prepara un grande colpo che farà contento il tecnico Simone Inzaghi.

Il calciomercato di gennaio della Serie A si è acceso improvvisamente a poche giornate dal termine. Decisa a tornare prepotentemente tra le big la Juventus è ormai pronta a stringere per Dusan Vlahovic, il bomber che mancava, un chiaro messaggio alla concorrenza. Forse anche uno “spoiler” sul futuro di Paulo Dybala, che a giugno potrebbe non rinnovare e accasarsi all’Inter.

I nerazzurri però non si accontenteranno di provare a strappare la Joya ai rivali. Marotta studia un colpo anche per l’immediato e sembrerebbe aver chiuso una trattativa che, come nel caso Vlahovic-Juventus, rappresenterebbe allo stesso tempo un rinforzo e il segnale che anche alla Pinetina qualcuno farà i bagagli a fine stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

L’Inter piomba su Gosens, Perisic saluterà

È notizia di oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che l’Inter abbia infatti trovato l’accordo con l’Atalanta riguardante Robin Gosens, 27enne esterno sinistro a tutto campo che a Bergamo è diventato uno degli interpreti del ruolo migliori in circolazione.

Gosens, che a causa di un infortunio muscolare è fuori da fine settembre e dovrebbe rientrare a metà febbraio, secondo la rosea costerà all’Inter tra i 25 e i 27 milioni di euro bonus compresi. Cifra che verrà saldata a giugno 2023, dunque dopo un prestito di 18 mesi.

Tedesco cresciuto in Olanda, Gosens ha indossato le maglie di Vitesse, Dordrecht e Heracles Almelo prima di trasferirsi all’Atalanta. Con la Dea ha disputato 157 partite mettendo a referto 29 gol e 21 assist.

LEGGI ANCHE>>>Vlahovic stravolge la Juve: la nuova idea di Allegri e tripla cessione

Gosens andrà a ricoprire il ruolo attualmente occupato da Ivan Perisic, che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con l’Inter. Difficile a questo punto che l’accordo tra il club e l’esterno croato possa essere rinnovato.