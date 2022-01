“È l’erede di Insigne”: calciomercato Napoli, il club ha già fissato il prezzo

Il Napoli scandaglia il mercato alla ricerca del sostituto di Insigne, che a fine stagione dirà addio alla compagnia: trovato il nome giusto.

Dopo aver regalato Axel Tuanzebe al tecnico Luciano Spalletti, il Napoli approfitterà di questa sessione di mercato per iniziare ad imbastire una serie di trattative da concretizzare poi in estate. In particolare, il club è alla ricerca di un giocatore di qualità (ma utile anche in fase di contenimento) che sappia raccogliere il testimone lasciato da Lorenzo Insigne.

I riflettori sono puntati su Nedim Bajrami, protagonista di un’ottima stagione all’Empoli: 9 gol e 4 assist in 24 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Un bilancio che lo ha fatto entrare nel radar di diverse squadre della Serie A tra cui la Lazio ed il Sassuolo le quali, però, al momento risultano piuttosto distanti dal giocatore.

I biancocelesti, ad esempio, devono riuscire a sbloccare l’indice di liquidità e non possono effettuare acquisti in assenza di cessioni. I neroverdi, invece, si sono già fatti avanti su input del tecnico Alessio Dionisi tuttavia la proposta avanzata non ha incontrato il gradimento dell’albanese. Ecco perché, al momento, il Napoli può essere considerato in pole position.

Napoli, Bajrami è l’erede di Insigne

I toscani intanto, stando a quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, hanno fissato il prezzo: 10 milioni netti. In alternativa a Bajrami, gli azzurri stanno monitorando Luis Sinisterra che fin qui ha totalizzato 14 reti e 7 assist con la maglia del Feyenoord. Per quanto riguarda la difesa, come noto piace molto Mathias Olivera.

Il Getafe, per lasciare andare il terzino sinistro uruguaiano, chiede almeno 10 milioni: una cifra alla portata del Napoli, non intenzionato a rinnovare i contratti in scadenza a giugno di Faouzi Ghoulam (offerto al Cagliari che ha declinato) e Kevin Malcuit. Tanti colpi in programma: il Napoli punta a rifarsi il trucco in estate.