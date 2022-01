Napoli a fari spenti, incontro per Gatti: superate Torino e Juventus?

Il Torino non molla Federico Gatti, ma attenzione al Napoli: presto l’incontro con il Frosinone, gli azzurri provano il colpo a fari spenti. L’indiscrezione di SerieANews.com

Dopo una prima parte di stagione convincente, il Torino vuole fare sul serio e regalare due rinforzi di livello ad Ivan Juric. Non solo Samuele Ricci, ma anche e soprattutto Federico Gatti: il centrale del Frosinone è uno dei principali di desidero di mercato e i granata non mollano la presa su di lui.

Come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, i granata stanno provando a vincere le ultime resistenze del club ciociaro. E questa settimana può essere quella decisiva per il futuro di Federico Gatti.

L’intento del Torino è chiaro: anticipare Juventus e Napoli (le principali interessate al calciatore per giugno) e portare il centrale frusinate in Serie A già in questa sessione di gennaio.

Il Napoli ci prova per Gatti: presto l’incontro col Frosinone, scippo al Torino e alla Juventus?

Attenzione, però, all’eventuale colpo di scena. Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il Napoli può inserirsi di prepotenza nella corsa per Federico Gatti. Nei prossimi giorni, a ridosso del weekend, risulta in calendario un incontro tra la dirigenza azzurra e quella del Frosinone.

Al centro della discussione, ovviamente, la possibilità di portare in azzurro l’ex Pro Patria. Dopotutto, il Napoli è stato il primo club ad interessarsi concretamente a Gatti e proverà a tornare alla carica nei prossimi giorni. Una manovra a fari spenti, quella del DS Giuntoli, che tenterà l’inserimento in una fase dove il Toro fa fatica a chiudere per il centrale. E soprattutto, dove la Juventus è troppo impegnata a chiudere Vlahovic per curarsi di altre operazioni in entrata.

Dunque, occhio al Napoli. I colloqui tra il Torino e il Frosinone sono ancora in piedi e possono portare, comunque, ad un approdo in granata di Gatti. Anche perché le richieste dei ciociari appaiono sempre più vicine alle proposte dei granata. Gli azzurri, però, sono pronti ad inserirsi e ad abbandonare il davanzale da cui stavano osservando il calciatore. E con la carta Zerbin da poter spendere nella trattativa, il colpo di scena rischia di essere dietro l’angolo.