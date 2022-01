PSG, Messi e Neymar spiazzati: la richiesta in diretta dal compagno di squadra

Il Psg ha tante stelle nella propria rosa e nel club francese un calciatore sembrerebbe pronto per una curiosa richiesta ai compagni.

Nel corso della sessione estiva il PSG dello sceicco Al Khelaifi ha realizzato un calciomercato straordinario. I francesi hanno acquistato diverse stelle, dal portiere Gianluigi Donnarumma fino a Lionel Messi e non solo.

Quando si tratta di battere i calci piazzati c’è quasi da ‘fare la conta’ per la squadra parigina: Messi, Neymar e Mbappe devono decidere di volta in volta chi sarà a tirare la punizione. Nei francesi c’è però un nuovo possibile tiratore.

L’ex terzino dell’Inter Achraf Hakimi ha mostrato la sua qualità sui calci piazzati in Coppa d’Africa e diventa cosi un possibile candidato per i calci piazzati del club francese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Hakimi è una bella sorpresa in Coppa d’Africa

Hakimi è senza dubbio uno dei terzini destri più forti al mondo, ma ora, la Coppa d’Africa lo sta riscoprendo come tiratore di calci di punizioni. Nel match contro il Malawi Hakimi ha regalato la qualificazione ai Quarti di finale al suo Marocco con una fantastica perla dalla distanza, siglando cosi la rete del 2 a 1.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Donnarumma: aggiornamenti importanti per il PSG

Nel post partita Hakimi ha parlato ai microfoni di ESPN ed ha rivelato anche delle sue qualità sui calci piazzati: “Al Psg abbiamo tanti grandi tiratori come Messi, Mbappe o Neymar, tirare le punizioni per me è difficile ma proverò a parlare con loro al mio ritorno a Parigi”.